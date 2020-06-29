США: з прапора штату Міссісіпі приберуть символ Конфедерації

Законодавці американського штату Міссісіпі проголосували за вилучення з прапора цього штату символу Конфедерації південних рабовласницьких штатів, що існувала під час громадянської війни 1861-65 років.

Прапори та інші символи Конфедерації сприймаються багатьма як расистські емблеми, образливі насамперед для темношкірих жителів Америки.

Прапор штату був затверджений у 1894 році – прихильники вищості білої раси, які тоді контролювали законодавчі збори Міссісіпі, розмістили символ Конфедерації – синій хрест із зірками на червоному тлі – в лівому верхньому куті прапора.

Незважаючи на протести, Міссісіпі до останнього часу залишався єдиним штатом у США, що включав символ рабовласницького півдня в свою офіційну символіку.

Однак після початку акцій протесту проти расизму у зв’язку з загибеллю Джорджа Флойда від рук поліції більшість законодавців штату ухвалила рішення позбутися цього символу.

У кожній палаті Законодавчих зборів це рішення отримало широку двопартійну підтримку – хоча у нього були і противники.

Одним з ініціаторів зміни прапора був спікер Палати представників штату, республіканець Філіп Ганн. Губернатор Тейт Рівз, також республіканець, заявив, що він підпише законопроєкт, і відразу після цього прапор штату втратить офіційний статус.

Спеціальній комісії доручено розробити дизайн нового прапора, який не може містити символ конфедератів, але повинен включати слова «У Бога ми віримо» (In God We Trust). Виборцям буде запропоновано схвалити новий дизайн у день виборів 3 листопада.

Темношкіре населення в штаті становить 38 відсотків – це один з найвищих показників у США.