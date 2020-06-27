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27 червня 2020, Київ 17:22
Новини | Міжнародні

Протести в США: Трамп підписав указ про захист пам’ятників

Працівники встановлюють бетонні перегородки навколо статуї генерала конфедерації Роберта Лі, 17 червня 2020 року

Президент США Дональд Трамп підписав указ, мета якого – захистити пам’ятники, меморіали та монументи від осквернення, руйнування і знесення.

«Тривалі тюремні терміни за ці беззаконні дії проти нашої Великої Країни!», – написав він у твітері.

На хвилі протестів «Життя темношкірих важливі» (Black Lives Matter), у США були атаковані десятки пам’ятників і монументів, здебільшого пов’язаних з Конфедерацією.

Однак, як повідомляє «Голос Америки», були атаковані і пам’ятники героям Громадянської війни, президентам США, які не володіли рабами, і деякі християнські монументи.

У світі зносять пам’ятники слідом за антирасистськими демонстраціями – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У світі зносять пам’ятники слідом за антирасистськими демонстраціями – фоторепортаж

У США й деінде у світі зносять пам’ятники суперечливим діячам, які були рабовласниками чи представниками рабовласницького Півдня, посеред протестів через смерть Джорджа Флойда

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