У Дніпрі в День Соборності жителям роздали тисячу примірників «Акта злуки» та національні прапори

У Дніпрі в День Соборності молодь роздала жителям тисячу копій примірників історичного документа об’єднання українських земель «Акт злуки». Акція відбувалась у місті вперше, її ініціювала Молодіжна рада Дніпра.

Координатор Карен Агаджанян розповів, що акція відбулася в усіх районах міста – на десяти локаціях – з дотриманням карантинних обмежень.

Окрім власне «Акта», перехожим роздавали синьо-жовті прапорці.

«Акт злуки» – це основний документ-символ цього свята. Ми також даруємо прапорець, аби в оселях Дніпрян були національні символи. Хочемо, щоб дніпряни знали, що ми – велика неподільна країна», – сказав Карен Агаджанян.

Сьогодні ж представники влади поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Дніпрі.

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації, через карантин в обласному центрі вирішили не влаштовувати масових заходів. Жителів регіону запросили відзначити свято дистанційно, зокрема створивши віртуальний «ланцюг єдності».