Сьогодні, 7 жовтня, в Україні відзначають День вчителя.

«Невтомна праця українського вчителя формує наше майбутнє – прогресивну, освічену, успішну молодь, яка так само створює і розвиває успішну та сучасну європейську Україну. Вітаю українських освітян з професійним святом!», – написав президент України Петро Порошенко у Facebook.

День вчителя (або День правників освіти) в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, згідно з указом президента України 1994 року.

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Всесвітній день учителя відзначають завжди 5 жовтня. Свято було засноване в 1994 році за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці.

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