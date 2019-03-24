У Мінську на честь Дня Волі відбувся мітинг-концерт

У Білорусії тривають святкові заходи на честь Дня Волі. Це річниця проголошення незалежної Білоруської Народної Республіки (БНР) 101 рік тому. У Мінську проводять узгоджений з владою мітинг-концерт. Зі сцени виступили представники білоруської опозиції і низка музичних груп. За даними організаторів, зібралися понад дві тисячі людей – із національною символікою, біло-червоно-білими прапорами.

Після мітингу був затриманий один із ораторів, Зміцер Дашкевич.

У Гродно, в Коложському парку, напередодні відбувся мітинг і великий святковий концерт на честь Дня Волі. Захід було дозволено міською владою і, за оцінками організаторів, він зібрав понад 4 тисячі осіб. В організації брали участь активісти не тільки з Гродно, але і з Мінська.

Раніше, в суботу, відбулася хода у Бресті. День Волі відзначили білоруси і у столиці Польщі, Варшаві.

У минулі роки влада майже завжди забороняла заходи на честь Дня Волі і затримувала їхніх учасників. Ситуація змінилася у 2018 році. Акції в центрі Мінська, як і раніше, влада не погоджує, але вона вже не проти проведення таких заходів в інших місцях. За національну символіку вже не затримують.