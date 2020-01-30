Денісова звернулася до омбудсмена в Росії щодо медобстеження кримчанина Абдулгазієва

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про звернення до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової щодо забезпечення належних умов тримання та проведення повного медобстеження утримуваного в Росії кримського татарина Тофіка Абдулгазієва.

«У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови тримання та провести повне медичне обстеження, за результатами якого надати кваліфіковане лікування громадянину України Тофіку Абдулгазієву, відповідно до п.10 та п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями», – повідомила Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що провела у четвер зустрілася з адвокатами кримських татар, незаконно утримуваних на території Росії та тимчасово окупованого Криму – Лілією Гемеджи та Емілем Курбедіновим.

«Аадвокат Тофіка Абдулгазієва Еміль Курбедінов поінформував, що після повернення його підзахисного в ту ж камеру з клопами, блохами та тарганами – у Тофіка з’явилося два нових укуси. Лілія Гемеджи розповіла про те, що під час розгляду справ «Хізб ут-Тахрір» російські суди забороняють здійснювати будь-яку фіксацію судового процесу за допомогою телефонів чи інших пристроїв», – розповіла Денісова.

13 січня Людмила Денісова повідомляла, що у фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазієва сталося зараження крові через укуси клопів і бліх у СІЗО, і що він не отримує належної медичної допомоги. Тоді Денісова казала, що він перебуває у психіатричній лікарні. Також українська омбудсмен просила Тетяну Москалькову про належні умови утримання, повний медогляд і надання кваліфікованої медичної допомоги для Абдулгазієва.

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 19 грудня 2019 року залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Тофік Абдулгазієв, Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров, активіст Тофік Абдулгазієв.

27 і 28 березня минулого року Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».