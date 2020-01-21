Денісова попросила голову ОБСЄ залучити її до моніторингових візитів на окуповані території Донбасу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови ОБСЄ Еді Рами з проханням залучити її до моніторингових візитів ОБСЄ, які проводяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Я як Уповноважений Верховної ради з прав людини не маю доступу на непідконтрольну територію Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму, хоча, відповідно до наданих мені повноважень, здійснюю парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина на цих територіях. Також звернулася з проханням долучити мене до моніторингових візитів ОБСЄ, які здійснюються на окупованій частині Донбасу», – повідомила Денісова у фейсбуці за підсумками своєї поїздки із головою ОБСЄ до Станиці Луганської.

Омбудсмен також зазначила, що звернулась до Еді Рами з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже, за її словами, за минулий рік звідти вдалося перемістити лише 13 людей.

«На сьогодні отримано 569 заяв таких громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області. Висловила сподівання на подальшу допомогу ОБСЄ в цьому процесі, адже це сприятиме відновленню порушених прав українських громадян», – додала Денісова.

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії та міністр у європейських і закордонних справах Еді Рама перебуває з візитом в Україні. Напередодні він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Сьогодні Еді Рама поїхав у зону проведення операції Об’єднаних сил.