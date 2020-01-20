Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ посилення спостережної місії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із чинним Головою ОБСЄ, міністром європейських і закордонних справ Албанії Еді Рамою розширення мандату спостережної місії цієї організації на Донбасі, повідомляється на сайті глави держави.

За цими даними, йшлося про аспекти, на які раніше звернули увагу під час обговорення у «нормандському форматі» – цілодобову роботу місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

«Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія», – заявив Зеленський.

Еді Рама погодився, що мандат місії потрібно розширити.

Раніше він зустрівся також і з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та анонсував на пресконференції після зустрічі свої наміри у вівторок здійснити візит до зони конфлікту на Донбасі.

Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування. Приїзд Еді Рами в Україну – це його перший закордонний візит на цій посаді.

Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.

Ця організація, зокрема, бере певну участь у врегулюванні питань російської гібридної агресії проти України – і політичними заявами, і роботою своїх спостережних місій – Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка діє, серед іншого, в зоні бойових дій і окупації на частині Донбасу, і Спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк у Ростовській області Росії, які межують із непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону.