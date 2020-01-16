На форумі ОБСЄ делегація ЄС вказала на продовження мілітаризації окупованого Криму

Європейський Союз висловив глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Росією анексованого Криму. Про це йдеться в заяві, озвученій делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки 15 січня у Відні, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Ми висловлюємо глибоку стурбованість з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпеку в Чорноморському регіоні і за його межами», – наголошується в заяві.

На засіданні Форуму нагадали, що ЄС рішуче засуджує акти агресії Росії проти України і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим і Севастополя.

У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.