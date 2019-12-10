Денісова заявила, що Карпюк і Балух працюватимуть в офісі українського омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова повідомила, що колишні політв’язні Микола Карпюк і Володимир Балух працюватимуть в офісі українського омбудсмена.

«Найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію «Український центр запобігання катувань» моїм наказом буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

За її словами, із Карпюком і Балухом був підписаний меморандум про співпрацю в частині запобігання катуванням у місцях несвободи.

Очікується, що перший спільний моніторинговий візит відбудеться в Лук’янівське СІЗО.

«Впевнена, що наша співпраця буде плідною та допоможе забезпечити й захистити права наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, у тому числі на території РФ, частині тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого Криму», – додала Денісова.

Засуджені Росією Микола Карпюк і Володимир Балух були серед 35-ти українців, які повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією.