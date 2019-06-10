Денісова вимагає від Москалькової інформацію про затриманих 10 червня кримських татар

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

«Кримський півострів сколихнула чергова хвиля обшуків. Уже традиційно вранці до будинків кримських татар увірвалися представники так званих правоохоронних структур окупаційної влади. Після обшуків були затримані громадяни України», – написала Денісова на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в дружини затриманого Ризи Омерова Севіль, яка на сьомому місяці вагітності, після пережитого стресу – підозра на передчасні пологи, що може нашкодити здоров'ю матері і немовляти.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму. Чотирьох затриманих заарештували.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».