Підконтрольний Кремлю суд арештував ще 3 затриманих 10 червня кримських татар

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня ще трьох затриманих 10 червня кримських татар – Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в «організації діяльності терористичної організації», Сулейманова і Джеппарова – в «участі в діяльності терористичної організації». Засідання проходили в закритому режимі.

Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам – Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантемирову і Руслану Нагаєву – відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше 10 червня кримському татарину Ризі Омерову теж був обраний запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО терміном 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».