Денісова закликала Москалькову провести медобстеження 2 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекір’яєва, фігурантів другої бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір».

«Тимур Ібрагімов – інвалід ІІІ групи, в нього відсутнє одне око. Сервер Зекір’яєв має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність та гіпертонію. Крім того, наразі, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї та проблеми з судинами на ногах. Однак, адміністрація пенітенціарної установи на порушення міжнародних стандартів тримання осіб під вартою не надає нашим співгромадянам необхідної медичної допомоги», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що з огляду на те, що військовий суд у Ростові-на-Дону відмовив захисту у наданні медичної допомоги цим двом кримським татарам.

«Через це в невідкладному порядку звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування», – наголосила Денісова.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».