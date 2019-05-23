Через захоплення бойовиками 8 українських військових відкрите кримінальне провадження – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за фактом захоплення у полон вісьмох українських військових 22 травня на Донбасі відкрите кримінальне провадження.

«Відповідні відомості внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.146 ч.2 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини – ред.)», – повідомила Денісова на сторінці у Facebook.

Омбудсмен додала, що справа перебуває на її особистому контролі.

22 травня підтримувані Росією бойовики захопили в полон вісьмох українських військових, які, рухаючись на вантажівці біля Новотроїцького, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.