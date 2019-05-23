На Миколаївщині біля арсеналу вчинена провокація – ВМС

На Миколаївщині біля арсеналу Військово-морських сил Збройних сил України вчинена провокація, повідомили українські військові 22 травня.

«Підрозділи охорони зреагували миттєво. Розрахунком варти виявлено та припинено протиправні дії, а черговим підрозділом затримано громадянина, який закинув димову шашку на військовий об’єкт та намагався приховано залишити місце правопорушення. Порушника передано до правоохоронних органів», – заявили у ВМС.

Військові розповіли, що посилили охорону арсеналу та провели перевірку території.

В останні роки на низці військових складів в Україні відбувалися пожежі, були знищені 210 тисяч тонн боєприпасів. Зокрема, у жовтні 2018 року почалися вибухи на військових складах біля Ічні на Чернігівщині. Наразі продовжується розслідування за статтею про недбале ставлення до військової служби.