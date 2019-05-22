У Дніпрі в лікарні Мечникова рятують двох тяжкопоранених бійців

У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, рятують двох тяжкопоранених бійців, доправлених санавіацією із зони бойових дій на Донбасі. Про це у середу розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

Військові отримали поранення в районі села Водяного на Донеччині, обидва у тяжкому стані.

За словами Риженка, у 33-річного пораненого військового через вибух снаряда численні опіки та осколкові ураження обличчя й кінцівок. Є також загроза втрати зору. За словами медика, врятувало його те, що він був у бронежилеті.

24-річному бійцеві, якого також доправили до закладу, куля влучила в голову – зайшла через око, зачепивши головний мозок. Операція тривала кілька годин, кулю витягли. Зараз поранений все ще у вкрай важкому стані, він підключений до апарату штучного дихання.

З початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.