Троє військових поранені 21 травня на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі протягом дня 21 травня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Обстрілів зазнали позиції українських військових біля Водяного, Гнутового, Шумів.

Підтримувані Росією бойовики не наводять даних про обстріли 21 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.