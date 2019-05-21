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21 Травень 2019, Київ 19:08
Новини | Події

Троє військових поранені 21 травня на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 21 травня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Троє українських військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі протягом дня 21 травня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Обстрілів зазнали позиції українських військових біля Водяного, Гнутового, Шумів.

Підтримувані Росією бойовики не наводять даних про обстріли 21 травня.

Українська армія відбила у бойовиків позиції
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Українська армія відбила у бойовиків позиції

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