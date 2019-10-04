Омбудсмен Денісова просить російську колегу забезпечити лікування фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»

Український омбудсмен Людмила Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і забезпечити лікування фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Рефата Алімова.

«Звернулася в зв’язку з погіршенням стану здоров’я Рефата Алімова, який знаходиться в СІЗО Ростовської області Росії. За отриманою інформацією, Рефат поскаржився на сильні болі в області нирок під час судового засідання 2 жовтня цього року. Попросила Тетяну Москалькової перевірити вищевказану інформацію і вжити заходів для відновлення прав громадянина України, а також забезпечити проведення відповідного медичного обстеження і лікування», – мовиться у повідомленні.

Під час засідання 2 жовтня в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону Рефату Алімову стало погано. Адвокат Едем Семедляєв розповів, що у його підзахисного – проблеми з нирками. Він уточнив, що подасть заяву на проведення медичного обстеження Алімова.

4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір».

Обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії та анексованому нею Криму ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».