Двох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» перевели у ШІЗО – адвокат

Двох фігурантів першої бахчисарайської групи, обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір», Енвера Мамутова і Ремзі Меметова, перевели в штрафний ізолятор ШІЗО, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Рустем Кямілєв.

«Уся справа в тому, що Енвер-ага і Ремзі-ага з 24 вересня числа не виходять на зв’язок. Коли людина вже етапована в колонію, вона має можливість зателефонувати своїй сім’ї, зв’язатися з родичами. Уже п’ять днів вони не виходять на зв’язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, швидше за все, вони перебувають у штрафному ізоляторі», – розповів адвокат .

Рустем Кямілєв раніше повідомляв про те, що Енвер Мамутов і Ремзі Меметов уже етаповані в колонію №11 в Ставропольському краю Росії.

Трьох засуджених у Росії у першій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» кримських татар Зеврі Абсеїтова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в місця відбування покарання.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані й звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній у Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден із фігурантів своєї провини не визнав. Усі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.

11 липня Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустему Альбітарову, Зеврі Абсеїтову – 8 років 9 місяців позбавлення волі кожному.