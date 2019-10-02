Суд в Росії переніс засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» через нездужання фігуранта – адвокат

Під час засідання в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону щодо ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», одному з підсудних Рефату Алімову стало зле, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Як я розумію, у Алімова і до цього були проблеми з нирками. Три роки перебування в слідчому ізоляторі дають про себе знати. Дійсно, моєму підзахисному стало зле під час засідання, я подав клопотання про перерву і запропонував викликати «швидку», Алімов відмовився», – пояснив адвокат.

Семедляєв уточнив, що подасть заяву на проведення медичного обстеження для його підзахисного.

«Швидше за все, це буде вже після 7 жовтня, мені потрібно зустрітися з ним і обговорити це», – додав адвокат.

Наступне засідання суду відбудеться 7 жовтня.

4 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону вдруге почав розглядати по суті ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір».

Обвинувачені у цій справі Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії та анексованому нею Криму ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».