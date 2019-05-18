Росія відмовилася надати архівні документи про депортацію кримських татар – прокуратура

Прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що Росія відмовила в наданні архівних документів для розслідування справи про депортацію кримських татар.

«На сьогодні головним викликом у цьому кримінальному провадженні є отримання документів із країн, де було скоєно цей злочин, для того, щоб провести судово-медичну експертизу», – цитує Мамедова інформ-агентство.

Прокурор зазначив, що для отримання копій необхідних архівних документів, встановлення й допиту можливих свідків, прокуратура направила запити про міжнародно-правову допомогу в Узбекистан, Казахстан і Росію.

«На жаль, сьогодні, після неодноразових листів-нагадувань, ні Узбекистан, ні Казахстан не надали цю інформацію, а Росія відповіла відмовою. Зокрема, в листі Росії зазначено, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Росії», – пояснив прокурор АРК.

Він також повідомив: «Нещодавно прокуратура АР Крим через Генпрокуратуру направила нові міжнародно-правові доручення в Таджикистан і Киргизстан із тими ж завданнями правоохоронцям».

«Нам потрібно поставити правову крапку в цьому кримінальному провадженні та, за можливості, зокрема, крапку міжнародну. Заради відновлення справедливості і запобігання таким злочинам у майбутньому», – підсумував прокурор АРК.

У грудні 2015 року прокуратура Автономної Республіки Крим почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення 1944 року кримськотатарського народу та представників інших національних груп із території Кримської АРСР.

2017 року Генеральна прокуратура України оголосила підозру у справі про геноцид кримськотатарського народу Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії «для відновлення історичної справедливості».