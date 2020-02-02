Депутат Брагар вибачився за своє висловлювання про собаку

Депутат від «Слуги народу» Євген Брагар вибачився за своє висловлювання у телеефірі, коли він порадив пенсіонерці із Кіровоградсткої області продати «собаку елітної породи», аби оплатити комунальні послуги.

«Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова», – написав він у фейсбуці.

Цей пост він опублікував наступного дня після ефіру, коли у соцмережах стали масово з’являтися меми про нього.

Цього тижня це вже другий випадок, коли депутат Брагар опиняється у центрі дискусій через свої висловлювання. У п’ятницю заявив, що звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі, відомою як Настьонко Конфедерат, бо та заявила, що російська мова не повинна лунати в Україні.

Увечері 27 січня парамедик волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Ярина Чорногуз повідомила, що їхала разом з Настею Конфедерат на автобусі з Луцька до Києва. За її словами, вони вирішили вийти посеред дороги після відмови водіїв вимкнути російський серіал.

Згодом перевізник вибачився через дії водіїв.