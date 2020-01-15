Котирування нафти падають через торговельні суперечки США та Китаю

Ціни на нафту знизилися 15 січня через занепокоєння, що очікуване укладення першої частини торговельної угоди між найбільшими споживачами цієї сировини, США та Китаєм, не підвищить попит. Експерти вважають, що США можуть залишити високі мита на китайські товари до узгодження другої частини домовленостей із Пекіном, повідомляє Reuters.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив пізно ввечері 14 січня, що тарифи на китайські товари залишаться чинними до завершення другої фази переговорів, навіть якщо сторони підпишуть проміжну угоду 15 січня.

Нафта Brent втратила 16 центів, ціна знизиласяь на 0,3%, до 64,33 долара за барель зранку 15 січня.

Президент США Дональд Трамп планує підписати у Білому домі 15 січня першу частину угоди з віцепрем’єр-міністром Китаю Лю Хе.

Очікується, що виробництво нафти в США зросте до рекордних 13,3 мільйона барелів на день у 2020 році, повідомляє американське Управління енергетичної інформації (EIA). Аналітики вважають, що видобуток сланцевої нафти у США балансує ринок настільки, що навіть у період суттєвих загострень на Близькому Сході зростання котирувань є значно меншими, ніж дотепер.