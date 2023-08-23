У «Євросолідарності» повідомили про загибель на Донбасі депутата Київради

У бою на Донбасі загинув депутат Київради від «Європейської солідарності» Сергій Ільницький («Сокіл»), повідомила пресслужба партії 23 серпня.

«Загинув друг, депутат Київської міської ради від «ЄС» Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою», – повідомив у фейсбуці керівник партії Петро Порошенко.

Як йдеться в повідомленні на сайті партії, перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону «Південь» УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький став депутатом Київради від партії «Європейська солідарність» у квітні 2023 року.

«Сергій Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена «За заслуги», – йдеться в повідомленні.

Прощання з Сергієм Ільницьким відбудеться в Києві, коли саме – поки не уточнюють.