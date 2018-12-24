Дерев’янко повідомив про розрив із партією Саакашвілі

Позафракційний депутат Верховної Ради Юрій Дерев’янко заявив про вихід із партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Як написав він у Facebook, причиною стала розбіжність у пріоритетах серед учансників партнерства.

«Для Міхеїла Саакашвілі справою його життя є Грузія, але для мене пріоритет – це Україна. Один потяг не може їхати у двох різних напрямках. Тому далі наша команда буде рухатись самостійно», – зазначив Дерев’янко.

За словами депутата, під «нами» він мав на увазі партію «Воля», яка у квітні минулого року об’єдналася із «Рухом нових сил».

Міхеїл Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році за кілька днів до закінчення терміну повноважень, потім жив у США та Україні.

У травні 2015 року Саакашвілі отримав паспорт України, однак 26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив його українського громадянства.