Мінфін: у жовтні Україна витратила понад 28 мільярдів гривень на державний борг

У жовтні Україна витратила понад 28 мільярдів гривень на державний борг та його обслуговування, повідомило Міністерство фінансів України.

«У жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн», – розповів Мінфін.

За даними відомства, через невелику девальвацію гривні фактичний стан державного боргу виглядає наступним чином: сума в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівняні з вереснем), або на $1,13 млрд, – до $81,83 млрд. Сума боргу в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 млрд грн, – до 2 045,4 млрд грн.