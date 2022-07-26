У Держдепартаменті США здивовані заявою Росії про намір вийти з проєкту МКС

У Державному департаменті США здивовані заявою Росії про те, що вона планує вийти з проєкту Міжнародної космічної станції, і назвали це «неприємним розвитком подій».



«Ця публічна заява застала нас зненацька, – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс, якого цитує агенція Reuters

«Це неприємний розвиток подій, враховуючи важливу наукову роботу, яка виконується на МКС, цінну професійну співпрацю, яку наші космічні агентства мали протягом багатьох років, і особливо в світлі нашої оновленої угоди про співпрацю в космічних польотах», – додав він.

26 липня стало відомо, що Росія вирішила вийти з проєкту Міжнародної космічної станції до 2024 року, щоб зосередитися на створенні власного проєкту в космосі в період загострення напруженості між Кремлем і Заходом через повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Зараз Росія не має жодного елемента майбутньої станції.