Держекоінпекція через суд домагається закриття коксового заводу «Новомет» у Харкові

Державна екологічна інспекція звернулася до суду з позовом про закриття косового заводу «Новомет», повідомив 25 вересня голова установи Андрій Мальований.

За його словами, інспекція подала відповідний позов до Харківського окружного адміністративного суду.

«На викиди у повітря з цього підприємства, до того ж, за відсутності дозволів, жаліється весь Харків. Мітинги проти заводу – вже невід’ємна частина міського життя. Людям доводиться виборювати своє законне право на екологічну безпеку», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Мальованого, під час перевірки заводу Держекоінспекція зафіксувала викиди небезпечних речовин, а саме: аміаку, фенолу та сірководню. Також виявили перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю в одній з контрольних точок міста.

«Нараховані збитки від роботи підприємства становлять 3,6 мільйона гривень. Моя думка – це катастрофічно мало, однак це та сума, яка розраховується, якщо діяти згідно із діючим законодавством. Крім того, викиди, які здійснюються підприємством вночі, так і не виходить обрахувати, адже інспектори не можуть перевіряти підприємства в цей час доби. При цьому, за свідченнями жителів, ТОВ «Коксовий завод «Новомет» сильно «димить» ще й у нічні години», – пояснює голова інспекції.

Завод «Новомет» спеціалізується на виробництві коксу та коксопродуктів. Його директор – Максим Бондарев.