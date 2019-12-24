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24 грудня 2019, Київ 13:13
Новини | Події

Генпродюсер Одеського кінофестивалю не збирається знову подаватися на посаду голови Держкіно

На останньому етапі відбору Сінькевич не отримала достатньої кількості балів, і її кандидатуру відхилили

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Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич не збирається знову брати участь у конкурсі на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

«Питання, яке мені ставили найчастіше останнім часом і на яке чекають відповідь: «Чи піду я на повторний конкурс?» І моє рішення – ні!» – написала Сінькевич у Facebook.

За її словами, знову піти на конкурс – «це визнання правоти членів комісії, склад якої не зміниться і щодо яких мною подано судовий позов».

У листопаді Сінькевич набрала найбільше балів під час конкурсу на посаду голови Держкіно і залишилася єдиною кандидаткою. Водночас на останньому етапі відбору вона не отримала достатньої кількості балів, і її кандидатуру відхилили. Згодом уряд оголосив новий конкурс.

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