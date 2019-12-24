Генпродюсер Одеського кінофестивалю не збирається знову подаватися на посаду голови Держкіно

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич не збирається знову брати участь у конкурсі на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

«Питання, яке мені ставили найчастіше останнім часом і на яке чекають відповідь: «Чи піду я на повторний конкурс?» І моє рішення – ні!» – написала Сінькевич у Facebook.

За її словами, знову піти на конкурс – «це визнання правоти членів комісії, склад якої не зміниться і щодо яких мною подано судовий позов».

У листопаді Сінькевич набрала найбільше балів під час конкурсу на посаду голови Держкіно і залишилася єдиною кандидаткою. Водночас на останньому етапі відбору вона не отримала достатньої кількості балів, і її кандидатуру відхилили. Згодом уряд оголосив новий конкурс.