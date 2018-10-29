Середня зарплата в Україні у вересні склала 9042 гривні – Держстат

У вересні середня номінальна заробітна плата в Україні склала 9402 гривень. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

У відомстві зазначили, що вересневий показник в 2,4 раза перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше показника вересня 2017 року.

Середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні склала 9042 грн, що в 2,4 раза перевищує мінімальний показник і на 12,9 відсотків більше показника вересня 2017 року.

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«Зарплати вищі за середню отримували на підприємствах промисловості, особливо у фармацевтиці (16,4 тисяч гривень), нафтопереробці (11,4 тисяч гривень) та металургії (11,2 тисяч гривень), транспорту, сектору ІТ. Середня зарплата в освіті майже вдвічі перевищила мінімальну і склала 7176 гривень. В медицині – 5730 гривень», – ідеться у повідомленні.

В проекті Державного бюджету на 2019 рік Кабмін закладає показник мінімальної зарплати на рівні 4170 грн.