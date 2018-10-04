Посол України в Польщі прокоментував інтерв’ю Пушиліна в польській газеті

Посол України в Польщі Андрій Дещиця висловив протест у зв’язку з публікацією в польській газеті «Жечпосполіта» інтерв’ю з одним із ватажків незаконного збройного угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним.

Він оприлюднив листа польською мовою, якого, за його словами, надіслав редактору видання.

«Надання майданчика для пропаганди особі, яка є співвідповідальною за російську агресію проти України, порушення Росією міжнародного права, вбивство мирних громадян не може залишитися без реакції. У зв’язку з цим надіслав листа головному редактору видання. Сподіваюся, що так звані представники так званих «ДНР/ЛНР» більше не матимуть місця для своєї пропаганди в Польщі, як і в будь-якій іншій демократичній країні», – зазначив голова дипломатичного представництва України у Варшаві.

Інтерв’ю на сайті газети «Rzeczpospolita» із Пушиліним з'явилося 4 жовтня.

Денис Пушилін де-факто очолив угруповання «ДНР» після загибелі його ватажка Олександра Захарченка внаслідок вибуху в окупованому Донецьку 31 серпня.