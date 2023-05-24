На громадське обговорення винесли пропозицію про присвоєння скверу у Києві імені Данила Дідіка

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала присвоєння одному зі скверів у Києві назви на честь загиблого неповнолітнього харківського активіста Данила Дідіка, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

Зокрема, у разі позитивного голосування депутатів Київради, назву на честь юнака отримає сквер між будинками на вулиці Паньківській у Голосіївському районі.

22 лютого 2015 року під час мирного маршу «Єдності та гідності» у Харкові стався вибух. Загинули правоохоронець та троє активістів, серед яких і неповнолітній, 15-річний Данило Дідік. Хлопець був учасником патріотичного руху в Харкові, активно займався спортом і вболівав за місцевий ФК «Металіст». Данило посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».

Крім того, КМДА повідомляє, що на громадське обговорення винесено ще декілька пропозицій щодо перейменування, з якими можна ознайомитися ТУТ. Рекомендації комісії будуть передані депутатам Київради.