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Щонайменше 234 тисячі українських дітей були вивезені до Росії – МВС

«Зараз встановлюють більш конкретні дані»

Щонайменше 234 тисячі дітей були вивезені з території України до Росії, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Є інформація, що щонайменше 234 тисячі дітей перетнули кордон із територією Росії, тобто були вивезені з території України, ОРДЛО. Зараз встановлюють більш конкретні дані… Тобто це депортовані, незаконно переміщені діти», – повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на брифінгу в Києві 1 червня.

Зокрема, вона заявила, що особливої уваги держави потребують діти, позбавлені батьківського піклування, для яких «є реальна загроза подальшого незаконного усиновлення на території Росії, поза законодавчо затвердженою в Україні процедурою міжнародного усиновлення».

Павліченко розповіла, що від початку масштабної війни надійшло 1800 звернень про зниклих безвісти дітей.

«Більшість із них уже знайшли. Наразі у розшуку перебуває 139 дітей», – уточнила заступниця міністра.

Щодо дітей, евакуйованих до країн ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Павліченко уточнила, що понад 400 тисяч дітей уже повернулися на територію України.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) раніше сьогодні заявили, що майже 100 днів повномасштабної війни Росії проти України призвели до того, що 5,2 мільйона дітей потребують гуманітарної допомоги.

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