Від початку конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини – Офіс омбудсмена

Від початку збройного конфлікту на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року загинули 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток), 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток), повідомляє Офіс омбудсмена із посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

«Ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту. Неможливість забезпечення державного контролю за дотримання прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

В Офісі омбудсмена додали, що, за оперативною інформацією Національної соціальної сервісної служби, станом на 30 травня кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491. Із них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

«Проте для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти», – йдеться в заяві.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини закликає уряд, парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість «докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту».

4 червня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України і відзначають Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії.

Відповідну постанову ухвалив парламент 1 червня.