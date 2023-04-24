Незгода дорослих залишається причиною, чому з Авдіївки не вивезли останню дитину – Барабаш

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода розповів про перебіг примусової евакуації дітей з міста. Посадовець пояснив, що, за законодавством, не можна розлучати дітей з родиною – її має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не захотів виїжджати із Авдіївки, міняють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп.

За словами голови МВА, в Авдіївці наразі залишається лише одна дитина.

«Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдем і вивезем», – додав Барабаш.

Він розповів, як загалом виглядає процес примусової евакуації: «Ховають будь-де. У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України. У родичів, у дідусів, у бабусь. Видумують будь-що. Що дітей вивезли, що вони у якихось неіснуючих родичів, які незрозуміло, де живуть, в яких немає телефонів. Такі дурниці інколи розказують. Просто шпигунські пристрасті. І коли вже дійсно працювала примусова евакуація, коли знаходили, ми від них більше не відходили до того моменту, поки вони вже не сідали в бронекапсулу і не їхали з нами. Бо до того були такі варіанти, «дайте нам час, ми через два дні поїдемо». Або «ми зберемо речі, завтра за нами заїдьте». Завтра поліція або «білі янголи» заїжджають, а вони вже поміняли локацію».

Віталій Барабаш зауважив, що після повідомлення про примусову евакуацію приблизно 40 родин з дітьми виїхали з Авдіївки самі. Ще 10 родин довелося шукати.

Ще наприкінці березня влада повідомляла про намір провести примусову евакуацію дітей, які залишаються в Авдіївці.