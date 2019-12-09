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09 грудня 2019, Київ 13:24
Новини | Події

На Чернігівщині невідомою речовиною отруїлися 3 дітей, один з них помер

Троє дітей отруїлися невідомою речовиною

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У селі Стахорщина Чернігівської області 8 грудня невідомою речовиною отруїлися троє дітей. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

«Внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків: Веркуша Микола, 2005 року народження; Лудін Андрій, 2007 року народження; Хаджиогло Михайло, 2010 року народження. О 16:30 діти у важкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні, де о 18:16 Хаджиогло Михайло помер», – мовиться у повідомленні.

Поліція розслідує обставини інциденту. Порушено кримінальну справу.

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