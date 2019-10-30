Прокуратура розслідує масове отруєння студентів у Маріуполі

Маріупольська місцева прокуратура та Мангушський відділ поліції Донецької області проводять досудове розслідування масового отруєння студентів у Маріуполі. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

«За попередніми даними слідства, 29 жовтня 2019 року, близько 8:00, 300 молодих людей віком від 17 до 27 років прибули до міста Маріуполь з міста Києва для участі в молодіжному форумі «Кожне завтра розпочинається вже сьогодні» та упродовж дня тричі вживали їжу, приготовану для них на замовлення організаторів заходу одним з місцевих комунальних підприємств. Увечері, після повернення до міста тимчасової дислокації – пансіонату «Урзуф», молодь стала скаржитись на погіршення самопочуття, нудоту, запаморочення, діарею та біль у животі. Після огляду лікарями в пансіонаті 16-х студентів терміново доставлено до міської лікарні № 4 міста Маріуполя, де їм надано першу медичну допомогу та наразі усіх постраждалих з лікарні виписано», – мовиться у повідомленні.

Для огляду приміщень харчового блоку правоохоронці залучили співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці зібрали зразки харчових продуктів, питної води, змивів з рук персоналу, обладнання, меблів та інвентарю.

Відомості за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.