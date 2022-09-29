Зросла кількість дітей, постраждалих через агресію Росії – Офіс генпрокурора

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1175 – загинули 396 дітей та понад 779 поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялось, що внаслідок агресії загинули 395 дітей і поранень зазнали понад 777.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки їх ще встановлюють в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 28.



«В ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по м. Дніпро одна дитина загинула, ще одна отримала поранення.28 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця», – повідомляють у прокуратурі.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, 289 з них зруйновані повністю, додають в ОГП.

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Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.