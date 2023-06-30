У Росії затримують і допитують українців, які їдуть забирати своїх викрадених дітей – Лубінець

Громадян України, які за допомогою волонтерів їдуть на територію Росії для того, аби забрати своїх дітей, затримують та допитують, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це небезпечно і тому ми закликаємо не відправляли навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії. Наприклад, у РФ в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна – мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша – жінка, яку відправили за дитиною. Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ», – зазначив Лубінець.

За його словами, одна з бабусь «померла після 13-годинного допиту ФСБ Росії, її теж відправила громадська організація».

Раніше цього місяця розслідувальний проєкт «Система» повідомив, що російська влада використовує близько ста закладів для розміщення депортованих дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними журналістів, дитячі будинки, інтернати в багатьох російських регіонах переповнені.

Тому українських хлопчиків та дівчаток стараються якомога швидше влаштувати у нові родини. Процедуру визнання українських дітей «без батьківської опіки» спростили, вимоги до потенційних прийомних сімей стали мʼякшими, відтак пошук дітей для родичів та опікунів став дуже складним.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової – через депортацію українських дітей із окупованих територій України.