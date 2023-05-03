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Новини | Суспільство

ОГП: зросла кількість поранених через війну дітей

Кількість поранених дітей зросла до 961, число загиблих – 478

В Україні станом на 3 травня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів понад 1439 дітей постраждали через повномасштабну агресію Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

«2 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Урожайне Херсонської області отримав поранення 17-річний хлопець», – повідомили в прокуратурі.

Таким чином, кількість поранених дітей зросла до 961, число загиблих – 478 (за добу не змінилося).

В ОГП наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 709 і поранення 14 666 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023-го.

«Це їхній внесок у перемогу»: як українські діти-біженці допомагають співаючи (відео)
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«Це їхній внесок у перемогу»: як українські діти-біженці допомагають співаючи (відео)

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