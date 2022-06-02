Через війну РФ проти України загинула 261 дитина – прокурори

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, загинула 261 дитина, щонайменше 460 – поранені. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів станом на ранок 2 червня.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 184, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнюють, що 31 травня внаслідок обстрілів армією РФ села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.



Крім того, «в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області».

Ці цифри не остаточні, зазначають у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Як повідомив 1 червня Офіс генпрокурора, Україна розслідує 551 воєнний злочин проти дітей, пов’язаний зі збройною агресією Росії.