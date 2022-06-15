Війна забрала життя 313 дітей в Україні – ювенальні прокурори

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, 313 дітей загинули та понад 579 зазнали поранень. Про це 15 червня повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Станом на ранок 15 червня більш ніж 892 дитини постраждали через війну, йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 219, кажуть в ОГП.

«14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля. 13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню «Град» с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років. У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь. Зокрема, під час обстрілу м. Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років», – розповіли в ОГП.

Цифри про дитячу смертінсть і травми не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.