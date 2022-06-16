Через війну в Україні загинули 318 дітей – ювенальні прокурори

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, 318 дітей загинули та понад 581 зазнала поранень. Про це 16 червня повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Станом на ранок 16 червня майже 900 дітей постраждали через війну, йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 297, кажуть в ОГП.

«14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення внаслідок обстрілу військами РФ м. Вугледар Донецької області. Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житловим будинкам в м. Маріуполь загинули дві родини та їхні п’ятеро дітей. Також стало відомо, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл, у результаті чого дитина отримала осколкове поранення», – розповіли в ОГП.

Цифри про дитячу смертінсть і травми не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.