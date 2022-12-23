ОГП повідомляє про зростання кількості поранених через війну дітей

В Україні до 867 зросла кількість дітей, що були поранені через агресію Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 23 грудня офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 450.

Загалом більш ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«22 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Магдалинівка Запорізької області отримали поранення двоє хлопчиків віком 3 та 15 років. 22 грудня через обстріл окупантами м. Марганець Дніпропетровської області травмовано 8-річну дівчинку», – йдеться в повідомленні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями ї вбивства та каліцтва дітей; вербування і використання дітей у збройних конфліктах; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги тощо.