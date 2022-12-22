Двоє дітей постраждали через обстріл на Запоріжжі, на них обвалилася стіна будинку – Старух

Російські війська 22 грудня обстріляли Запорізьку область, внаслідок чого постраждали двоє дітей, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше Суспільне мовлення з посиланням на голову Комишуваської територіальної громади повідомило, що об 11 годині ранку російська армія завдала удару по селу Магдалинівка на Запоріжжі.

В одному з приватних будинків обвалилася стіна, за якою ховалися двоє дітей. Їх доставили до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні з легкими пораненнями.

Вранці 22 грудня Офіс генерального прокурора повідомив, що в Україні до 864 зросла кількість дітей, що були поранені через агресію Росії.