До України повернули ще 3 дітей, яких вивезли на «оздоровлення» до Росії – омбудсмeн

До України повернули ще 3 дітей, яких було вивезено до дитячого табору Росії, повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Додому повернулися ще 3 дитини, яких розлучили з батьками та під приводом «оздоровлення» вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору «Ведмедик» у м. Геленджик РФ. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області», – написав він у телеграмі.



Омбудсмeн каже, що він сприяв наданню грошової допомоги за допомогою благодійного фонду «Карітас України», а також отриманню батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України, оскільки наразі дорога до РФ пролягає через треті країни.



«Батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо», – додав він.



За даними омбудсмена, наразі до Росії депортовано 13 613 дітей.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, станом на жовтень понад 8700 українських дітей уже примусово депортовані до Росії. За її словами, їх розселяють по всій території Росії, щоб було якомога складніше знайти.

Правозахисники організації Amnesty International задокументували випадки примусового вивезення цивільних до інших окупованих регіонів України або до Росії. В організації вказують на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.