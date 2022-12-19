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«Окупантам знову не спиться» – мер Мелітополя повідомив про вибухи в місті

Міський голова Мелітополя Іван Федоров регулярно повідомляє про вибухи в місті

У окупованому Мелітополі знову лунали вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров увечері 19 грудня.

«Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно два гучні вибухи. Напевно, орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні», – написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.

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Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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