«Окупантам знову не спиться» – мер Мелітополя повідомив про вибухи в місті

У окупованому Мелітополі знову лунали вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров увечері 19 грудня.

«Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно два гучні вибухи. Напевно, орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні», – написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Читайте також: У Мелітопольському районі збільшилося число російських військових – українське командування

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.