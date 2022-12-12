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У Мелітополі пошкоджено міст, яким війська РФ перевозили техніку – Федоров

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. У місті регулярно чути вибухи (фото ілюстративне)

Міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про пошкодження мосту, яким війська РФ перевозили військову техніку.

«У Мелітополі «втомився» міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після «втоми» Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку», – написав Федоров у Telegram.

Він також раніше повідомив, що ввечері з Токмака, Михайлівки і передмістя Мелітополя були повідомлення про вибухи.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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