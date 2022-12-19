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У Мелітопольському районі збільшилося число російських військових – українське командування

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого

Російські війська збільшили кількість особового складу в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області, повідомив вранці 19 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що окупанти продовжують обшуки населення на захоплених територіях Донецької і Запорізької областей, приділяючи особливу увагу мобільним телефонам і смартфонам.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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