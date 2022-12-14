Мелітополь може бути наступним етапом у деокупації півдня України?

- Російські війська влучили у будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
- Росія випустила на Київ та Київщину дрони-камікадзе: 13 Shahed збили сили ППО, повідомила місцева влада.
- Окупований російськими військами Мелітополь Запорізької області може бути наступним етапом у деокупації півдня України, пише The New York Times.
- CNN повідомляє, що США готуються відправити Україні ЗРК Patriot.
- Хоробрий український народ отримав премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.
- Петиція до президента Зеленського з проханням ветувати закон про реформу містобудування набрала 25 тисяч голосів.
- Верховна Рада України виконала усі рекомендації для початку переговорів щодо вступу в ЄС, заявляє спікер Стефанчук.
Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода:
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