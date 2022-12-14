Мелітополь може бути наступним етапом у деокупації півдня України?

Російські війська влучили у будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Росія випустила на Київ та Київщину дрони-камікадзе: 13 Shahed збили сили ППО, повідомила місцева влада.

Окупований російськими військами Мелітополь Запорізької області може бути наступним етапом у деокупації півдня України, пише The New York Times.

CNN повідомляє, що США готуються відправити Україні ЗРК Patriot.

Хоробрий український народ отримав премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Петиція до президента Зеленського з проханням ветувати закон про реформу містобудування набрала 25 тисяч голосів.

Верховна Рада України виконала усі рекомендації для початку переговорів щодо вступу в ЄС, заявляє спікер Стефанчук.

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